Traversée des océans – Musique et arts Pavillon de la Fraternité Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Traversée des océans – Musique et arts Pavillon de la Fraternité, 7 mai 2022, Nantes. 2022-05-07 au Snack de la Fraternité

Horaire : 17:00

Gratuit : oui Entrée libre au Snack de la Fraternité Ce moment musical sera l’occasion pour vous de découvrir les cultures du monde à travers des artistes nantais. Il marquera également le lancement du projet du Mât de la Fraternité, symbole universel de lutte pour le respect des droits de l’Homme dans le monde.Proposé par la Coque Nomade – Fraternité. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Pavillon de la Fraternité Île de Nantes Nantes 44200

