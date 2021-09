Saint-Christophe-sur-Roc St Christophe sur roc Deux-Sèvres, Saint-Christophe-sur-Roc Traversée de St Christophe sur Roc St Christophe sur roc Saint-Christophe-sur-Roc Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Christophe-sur-Roc

Traversée de St Christophe sur Roc St Christophe sur roc, 3 octobre 2021, Saint-Christophe-sur-Roc. Traversée de St Christophe sur Roc

St Christophe sur roc, le dimanche 3 octobre à 11:30

La Vendée nest pas un pays karstique! Il nous faut partir chez nos voisins pour pratiquer la spéléo. Ici c’est une rivière souterraine qui trouve une entrée en plein champs avec un puits busé d’une 15 ene de metres. La balade se poursuit ensuite dans le lit de la rivière qui a façonné ce paysage qui passe d’une forme de trou de serrure à des plages larges et sableuses. Les méandres nous guident les uns après les autres vers la sortie dans un ancien lavoir au pied de la falaise dans le bourg de St Christophe sur Roc.

entrée sur réservation avec participation aux frais d’hébergement

Une balade sous terre dans le lit de la rivière qui allimente le lavoir communal… St Christophe sur roc 79 st christophe sur roc Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T11:30:00 2021-10-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Christophe-sur-Roc Autres Lieu St Christophe sur roc Adresse 79 st christophe sur roc Ville Saint-Christophe-sur-Roc lieuville St Christophe sur roc Saint-Christophe-sur-Roc