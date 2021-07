Valras-Plage Ponton Jet Evasion Hérault, Valras-Plage Traversée de l’Orb et visite de Valras-Plage Ponton Jet Evasion Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Découverte de la faune, de la flore et de l’histoire du fleuve Orb (30 min.). Débarquement à Valras-Plage, visite de la station balnéaire et découverte des personnalités qui ont forgé le destin de la ville. Retour à 16h30 direction Sérignan.

Places limitées

Visite guidée en navette fluviale et visite du village de Valras-Plage. Ponton Jet Evasion 34350, Valras-Plage Valras-Plage Hérault

