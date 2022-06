Traversée de l’été du TNS

Traversée de l’été du TNS, 27 juillet 2022, . Traversée de l’été du TNS

Atelier-lecture de 16h à 18h à l'Autre Scène, à partir de 14 ans, 15 places, inscription via le lien TNS à venir. Représentation du spectacle « Combats », création au TNS, à 20h dans la cour de l'école Ste Foy, durée d'1h15, à partir de 10 ans, texte de Nicolas Doutey et mise en scène d'Adrien Bréal. Lectures et théâtre contemporains par le TNS à l'Autre Scène et dans la cour de l'école Ste Foy +33 3 88 58 85 75

