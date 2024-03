Traversée de l’Atlantique Sud : du détroit de Magellan au Cap de Bonne Espérance Salle Ozanam Paris, jeudi 11 avril 2024.

Le jeudi 11 avril 2024

de 14h15 à 16h00

.Public adultes. payant

10 euros.

Récit illustré de nombreuses photos d’une croisière de trois semaines entre Ushuaïa, à la pointe sud de l’Argentine jusqu’au Cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud, qui a fait escale dans trois archipels britanniques.

Les îles Malouines où résident en permanence environ 3.000 britanniques vivant de la pêche et de l’élevage de moutons ; la Géorgie du Sud, proche de l’Antarctique, autrefois base arrière des pêcheurs de baleine et où viennent se reproduire des centaines de milliers de manchots royaux, phoques, otaries et lions de mer ; Tristan da Cunha, île habitée la plus isolée du monde, accessible seulement par bateau, riche de 250 habitants et dont l’archipel abrite de très nombreux oiseau.

Salle Ozanam 92 bis, boulevard Montparnasse 75014

