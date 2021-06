Les Lilas Mairie des Lilas Les Lilas, Seine-Saint-Denis Traversée de la ville nature Mairie des Lilas Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

Mairie des Lilas, le dimanche 29 août à 09:30

Une véritable expérience de nature des Lilas aux parcs parisiens pour rejoindre Bagnolet. Cette traversée vous invitera à déambuler en fluidité entre les mondes végétal, animal, humain et minéral. Associations organisatrices : Jeuxdéambules et Fédération Française de Randonnée 93 Départ : Mairie des Lilas, les Lilas Arrivée : Parc Josette et Maurice Audin, Bagnolet

Sur inscription

2021-08-29T09:30:00 2021-08-29T17:00:00

