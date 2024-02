Traversée de la Saint Patrick Genêts, dimanche 17 mars 2024.

Traversée de la Saint Patrick Genêts Manche

Cette traversée depuis le Bec d’Andaine à Genêts jusqu’au rocher de Tombelaine est programmée le 17 mars, jour de la Saint Patrick. Au retour de cette traversée, le restaurant du Bec d’Andaine vous proposera de vous réchauffer autour d’un vin chaud.

Equipement à prévoir Chaussons néoprène (prêt de chaussons, sur réservation uniquement par téléphone ou e-mail), leggings/collant de sport et des vêtements chauds et de pluie (manteau, bonnet, écharpe, gants, ciré). Sac à dos pour mettre vos effets personnels (chaussures, serviette pour s’essuyer les pieds, bouteille d’eau…).

Cette balade dure 3h00 pour une distance de 8 km.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Le Bec d’Andaine

Genêts 50530 Manche Normandie

L’événement Traversée de la Saint Patrick Genêts a été mis à jour le 2024-02-16 par OT MSM Normandie BIT Genêts