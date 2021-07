Traversée de la Ria en breton Moëlan-sur-Mer, 29 juillet 2021, Moëlan-sur-Mer.

Traversée de la Ria en breton 2021-07-29 14:00:00 – 2021-07-29 17:00:00 Port du Bélon Lieu-dit Belon

Moëlan-sur-Mer Finistère Moëlan-sur-Mer

Dans le cadre du projet d’Atlas socio-culturel du Bélon, nous vous invitons à participer à la deuxième traversée qui aura lieu le jeudi 29 juillet au départ du port du Bélon (côté Moëlan-sur-Mer). Le rendez-vous est donné à 14h.

L’association Pregomp asambles vous propose un circuit allant du port à l’allée couverte de Kermeur Bihan. La randonnée sera ponctuée par des explications en breton pour en apprendre davantage sur l’histoire des lieux. Dans le même temps, vous pourrez participer à une cartopartie animé par Eau-et-Rivières de Bretagne et le Conseil Régional. L’objectif est simple : parcourir le territoire en groupe et collecter le plus d’informations possibles sur le patrimoine, la biodiversité, nos ressentis ou nos souvenirs. Les données récoltées par vos soins seront ensuite valorisées dans le projet d’Atlas Culturel du Bélon.

Vers 17h, nous serons de retour au port du Bélon pour continuer d’échanger autour d’un petit pot.

Jauge limitée, inscription nécessaire (15 places) à arthur.geffray@bretagne.bzh. Prévoir une tenue adaptée (téléphone pour la cartopartie). Difficulté facile, trois heures de marche, convient à tous les publics.

