Traversée de la Ria du Bélon (paddle & randonnée) Moëlan-sur-Mer, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Moëlan-sur-Mer.

Traversée de la Ria du Bélon (paddle & randonnée) 2021-07-15 12:00:00 – 2021-07-15 17:30:00 Port du Bélon Maison du Marin (bureau du port)

Moëlan-sur-Mer Finistère Moëlan-sur-Mer

Dans le cadre du projet d’Atlas socio-culturel du Bélon, nous vous invitons à participer à la première traversée qui aura lieu le jeudi 15 juillet au départ du port du Bélon.

La journée débutera vers 12h par un pique-nique convivial sur la plage de Kerfany (transport du port du Bélon à Kerfany pris en charge). A partir de 14h00, un premier groupe s’élancera en paddle pour remonter la rivière du Bélon vers l’anse de Lanriot. Dans le même temps un second groupe partira à pied le long du GR 34 pour découvrir la ria à travers une cartopartie animé par Cuesta. L’objectif est simple : parcourir le territoire en groupe et collecter le plus d’informations possibles sur le patrimoine, la biodiversité, nos ressentis ou nos souvenirs. Les données récoltées par vos soins seront ensuite valorisées dans le projet d’Atlas Culturel du Bélon.

Vers 16h30, les deux groupes se retrouveront au port du Bélon côté Moëlan-sur-Mer pour un concert un petit peu particulier. Cet instant musical sera suivi d’un petit pot pour débriefer la journée.

Jauge limitée, inscription nécessaire (Paddel : 10 place / Randonnée : 20 places) à arthur.geffray@bretagne.bzh. Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée (combinaison pour le paddle). Difficulté moyenne, deux heures de marche, convient à tous les publics.

arthur.geffray@bretagne.bzh

Dans le cadre du projet d’Atlas socio-culturel du Bélon, nous vous invitons à participer à la première traversée qui aura lieu le jeudi 15 juillet au départ du port du Bélon.

La journée débutera vers 12h par un pique-nique convivial sur la plage de Kerfany (transport du port du Bélon à Kerfany pris en charge). A partir de 14h00, un premier groupe s’élancera en paddle pour remonter la rivière du Bélon vers l’anse de Lanriot. Dans le même temps un second groupe partira à pied le long du GR 34 pour découvrir la ria à travers une cartopartie animé par Cuesta. L’objectif est simple : parcourir le territoire en groupe et collecter le plus d’informations possibles sur le patrimoine, la biodiversité, nos ressentis ou nos souvenirs. Les données récoltées par vos soins seront ensuite valorisées dans le projet d’Atlas Culturel du Bélon.

Vers 16h30, les deux groupes se retrouveront au port du Bélon côté Moëlan-sur-Mer pour un concert un petit peu particulier. Cet instant musical sera suivi d’un petit pot pour débriefer la journée.

Jauge limitée, inscription nécessaire (Paddel : 10 place / Randonnée : 20 places) à arthur.geffray@bretagne.bzh. Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée (combinaison pour le paddle). Difficulté moyenne, deux heures de marche, convient à tous les publics.

dernière mise à jour : 2021-07-08 par OT QUIMPERLE TERRE OCEANE