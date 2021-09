Langueux Langueux Côtes-d'Armor, Langueux Traversée de la Baie “Treizh Baie d’Armor” – 30e Corrida de Langueux Langueux Langueux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Langueux

Traversée de la Baie “Treizh Baie d’Armor” – 30e Corrida de Langueux Langueux, 4 septembre 2021, Langueux. Traversée de la Baie “Treizh Baie d’Armor” – 30e Corrida de Langueux 2021-09-04 – 2021-09-04 rue de Bretagne Pôle sportif (salle Le Rebond)

Langueux Côtes d’Armor La traditionnelle Treizh’Baie d’Armor, avec une randonnée à allure libre de 21km (départ 8h30) et une marche nordique chronométrée de 22km (départ 10h) sur un circuit réalisé en plein de cœur de la Baie de Saint-Brieuc, la plus grande Réserve Naturelle de Bretagne. La Treizh Baie d’Armor emprunte principalement les chemins de Langueux, le sentier des Douaniers, en longeant les prés salés pour rejoindre la baie de Saint-Brieuc pour une traversée à marée basse.

Au retour vous découvrirez les vallées de Langueux, ses chemins maraîchers et son patrimoine. —– RAVITAILLEMENTS

Compte tenu des conditions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, aucun ravitaillement solide ne sera proposé, l’épreuve se déroule en autosuffisance (chaque participant doit prévoir ses provisions selon ses besoins). Un ravitaillement liquide sera proposé sur le circuit et à l’arrivée. RESTAURATION

À l’arrivée de La Nordique et la Rando, c’est Moule Frites ! Il est proposé aux participants de la Randonnée du Pêcheur et de la Marche Nordique de prendre sur réservation une moules-frites dans une ambiance conviviale. http://www.corridadelangueux.com/ La traditionnelle Treizh’Baie d’Armor, avec une randonnée à allure libre de 21km (départ 8h30) et une marche nordique chronométrée de 22km (départ 10h) sur un circuit réalisé en plein de cœur de la Baie de Saint-Brieuc, la plus grande Réserve Naturelle de Bretagne. La Treizh Baie d’Armor emprunte principalement les chemins de Langueux, le sentier des Douaniers, en longeant les prés salés pour rejoindre la baie de Saint-Brieuc pour une traversée à marée basse.

Au retour vous découvrirez les vallées de Langueux, ses chemins maraîchers et son patrimoine. —– RAVITAILLEMENTS

Compte tenu des conditions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, aucun ravitaillement solide ne sera proposé, l’épreuve se déroule en autosuffisance (chaque participant doit prévoir ses provisions selon ses besoins). Un ravitaillement liquide sera proposé sur le circuit et à l’arrivée. RESTAURATION

À l’arrivée de La Nordique et la Rando, c’est Moule Frites ! Il est proposé aux participants de la Randonnée du Pêcheur et de la Marche Nordique de prendre sur réservation une moules-frites dans une ambiance conviviale. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Langueux Autres Lieu Langueux Adresse rue de Bretagne Pôle sportif (salle Le Rebond) Ville Langueux lieuville 48.48982#-2.71515