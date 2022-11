Traversée de la Baie – Trail La Vaillante Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes d’Armor Saint-Brieuc L’association « La Vaillante course à pied et marche sportive » vous donne rendez-vous pour le trail “La Traversée de la Baie” au cœur de la plus grande réserve naturelle de Bretagne. Un trail maritime emblématique et sur-mesure pour les amoureux de la nature puisque la quasi-totalité du parcours se déroule sur le GR®34, mythique sentier des douaniers, sur des routes de campagne et sur les plages de la Baie. Le circuit comporte certaines difficultés notamment le passage des filières avec une hauteur d’eau pouvant atteindre 80 cm. Plusieurs épreuves sont proposées : deux trails de 14 et de 23 km, une marche nordique chronométrée de 14 km et deux marches actives de 8 ou 16 km. Les départs ont lieu sur la grève des courses à Saint-Brieuc. +33 6 28 32 72 67 http://lavaillante.fr/la-traversee-de-la-baie/ Grève des Courses Chemin des Courses Saint-Brieuc

