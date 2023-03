Traversée de la baie de Saint Vaast Réville Réville Catégories d’Évènement: Manche

Réville

Traversée de la baie de Saint Vaast, 20 avril 2023, Réville

2023-04-20 16:00:00 – 2023-04-20 20:00:00

Manche Réville Bien gardé par les tours Vauban, il existe un territoire fascinant, modelé au gré des marées : la baie de Saint-Vaast-la-Hougue. Déambuler sur le sable humide de l’estran, c’est découvrir l’extraordinaire biodiversité présente sur le site. C’est également mieux connaitre les événements historiques qui ont agité ce site stratégique dans la défense du littoral face aux anglais. Durée : 4h / 8km.

Conseillé à partir de 16 ans. Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation.

contact@ot-cotentin.fr +33 2 33 71 99 71 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/

