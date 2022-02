Traversée de la baie de Saint Vaast Réville, 19 avril 2022, Réville.

Traversée de la baie de Saint Vaast Réville

2022-04-19 17:15:00 17:15:00 – 2022-04-19 21:15:00 21:15:00

Réville Manche Réville

« La baie de Saint Vaast, entre terre et mer, venez découvrir la faune et la flore qui peuple ce site majestueux, riche d’une biodiversité exceptionnelle. Vous en apprendrez également plus sur son histoire, et l’importance du site dans la stratégie de défense du littoral face aux anglais.

Durant cette randonnée de 8 km, vous profiterez d’un panorama à couper le souffle et de points de vue uniques sur les tours Vauban et les clochers des villages voisins. Votre palais aussi sera en fête, puisque vous terminerez votre périple par une dégustation d’huitres, directement dans les parcs des producteurs locaux.

+33 2 33 71 99 71 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/

Réville

dernière mise à jour : 2022-02-07 par