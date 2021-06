Traversée de la baie de Saint Vaast Réville, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Réville.

Traversée de la baie de Saint Vaast 2021-07-21 – 2021-11-04

Réville Manche Réville

La baie de Saint Vaast, entre terre et mer, venez découvrir la faune et la flore les pieds dans l’eau. Vous en découvrirez toute la biodiversité et son histoire. En suivant le lit de la Saire, vous profiterez d’un panorama exceptionnel (vues sur les tours Vauban et les clochers des villages voisins). découvrirez toute la biodiversité et son histoire. En suivant le lit de la Saire, vous profiterez d’un panorama exceptionnel (vues sur les tours Vauban et les clochers des villages voisins).

reservation@ot-cotentin.fr +33 2 33 71 99 71 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/

