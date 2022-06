Traversée de la baie à la nage – Socoa / St Jean de Luz Saint-Jean-de-Luz, 15 août 2022, Saint-Jean-de-Luz.

Traversée de la baie à la nage – Socoa / St Jean de Luz Saint-Jean-de-Luz

2022-08-15 – 2022-08-15

Saint-Jean-de-Luz 64500

Course de natation dans la baie

Ouverte aux personnes âgées de 12 ans et plus. 1800 m entre la plage de Socoa et la grande plage de Saint-Jean-de-Luz, lieu d’arrivée.

Course de natation dans la baie

Ouverte aux personnes âgées de 12 ans et plus. 1800 m entre la plage de Socoa et la grande plage de Saint-Jean-de-Luz, lieu d’arrivée.

+33 5 59 51 61 53

Course de natation dans la baie

Ouverte aux personnes âgées de 12 ans et plus. 1800 m entre la plage de Socoa et la grande plage de Saint-Jean-de-Luz, lieu d’arrivée.

Saint-Jean-de-Luz

dernière mise à jour : 2022-06-02 par