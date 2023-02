Traversée de la baie à la nage Plestin-les-Grèves Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plestin-les-Grèves

Traversée de la baie à la nage, 10 août 2023, Plestin-les-Grèves . Traversée de la baie à la nage plage des curés Plestin-les-Grèves Cotes-d’Armor

2023-08-10 – 2023-08-10 Plestin-les-Grèves

Cotes-d’Armor Traversée de la baie à la nage, Plestin-Locquirec. Très prisé, cet évènement perdure depuis une cinquantaine d’années.

Osez la compétition de natation !

Distance : 1,5 km

Inscriptions à l’Office de Tourisme de Plestin ou de Locquirec. Nombre de participants limité.

(Combinaison et certificat médical obligatoires) Plestin-les-Grèves

