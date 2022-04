Traversée de la baie à la nage Locquirec Locquirec Catégories d’évènement: Finistère

Traversée de la baie à la nage Locquirec, 8 août 2022, Locquirec. Traversée de la baie à la nage Locquirec

2022-08-08 15:00:00 – 2022-08-08

Locquirec Finistère Traversée de la baie à la nage dans le sens Locquirec-Plestin, compétition gratuite de natation en mer. Appel des nageurs à 14h30 / Départ à 15h de la plage du Port.

Inscription à l’Office de Tourisme de Locquirec

Nombre de participants limité.

