Traversée de la baie à la nage

Traversée de la baie à la nage, 22 juillet 2022, . Traversée de la baie à la nage

2022-07-22 – 2022-07-22 Traversée de la baie à la nage dans le sens Plestin-Locquirec, compétition gratuite de natation en mer. Appel des nageurs à 13h30 / Départ à 14h de la plage des curés.

Inscription à l’Office de Tourisme de Locquirec

Nombre de participants limité.

(Combinaison et certificat médical obligatoires)

