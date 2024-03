Traversée de Biarritz à la nage Plage du Port Vieux Biarritz, samedi 22 juin 2024.

Afin de faire perdurer la tradition des années 90 de nageurs biarrots de plonger dans l’océan et après le succès

l’année dernière de l’événement (près de 400 personnes présentes), la Traversée de Biarritz à la Nage revient

le samedi 22 juin 2024, à la plage du Port-Vieux.

Organisée par la section natation du Biarritz Olympique Omnisports, la manifestation attend cette année 600

participants, nageurs locaux mais également venus d’autres régions françaises et espagnoles.

4 épreuves pour enfants et adultes de tous niveaux

Dès 8h30, les épreuves se succèderont :

● Boucle 5000m*

● Relais 3 x 500m*

● Boucle 1500m*

● Boucle 300m réservée aux enfants de 9 à 11 ans

*accessible aux nageurs de plus de 14 ans Autorisation parentale demandée pour les mineurs

A noter qu'un dispositif de sécurité et de secours sera assuré par des professionnels au sol et en mer.

Début : 2024-06-22 08:30:00

fin : 2024-06-22

Plage du Port Vieux 3 Esplanade du Port Vieux

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

