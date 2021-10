TRAVERSÉE DANSÉE Château-Gontier-sur-Mayenne, 9 janvier 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

TRAVERSÉE DANSÉE 2022-01-09 15:00:00 – 2022-01-09 18:00:00 Château-Gontier 4 bis Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

L’atelier propose une traversée des différentes œuvres de David Rolland. Il s’articule autour des thématiques et des processus développés par le chorégraphe dans ses spectacles participatifs : interprétation sur le qui-vive, composition de courtes danses et découverte de systèmes de partitions de gestes : c’est une conférence dansée… par les participants eux-mêmes ! Dans un second temps, il s’agira de parcourir l’univers de la dernière création de la compagnie, Les infirmières, à partir de séquences de gestes inspirées du rapport au corps des personnels de santé.

A partir de 15 ans.

Nombre de places limité, sur inscription

Cet atelier s’adresse en priorité aux personnes assistant au spectacle « Les Infirmières ».

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

