La Foulée du Festayre Traversée d’Anglet Anglet, 26 juillet 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

En prélude aux Fêtes de Bayonne, cette course originale d’environ 13 km, donne à tous, l’occasion de parcourir Biarritz, Anglet et Bayonne en tee-shirt blanc et foulard rouge..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 12:00:00.

Traversée d’Anglet

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As a prelude to the Fêtes de Bayonne, this original 13 km race gives everyone the chance to run around Biarritz, Anglet and Bayonne wearing a white T-shirt and red scarf.

Como preludio de las Fiestas de Bayona, esta original carrera de 13 km ofrece a todo el mundo la posibilidad de correr alrededor de Biarritz, Anglet y Bayona con una camiseta blanca y un pañuelo rojo.

Im Vorfeld der Fêtes de Bayonne bietet dieser originelle, etwa 13 km lange Lauf allen die Gelegenheit, in einem weißen T-Shirt und einem roten Halstuch durch Biarritz, Anglet und Bayonne zu laufen.

