Le Rize, le jeudi 1 septembre à 19:00

Concert Avec Lisa Favre chant, Xavier Nunez Lizama contrebasse; guitare, Pierre-Marie Bommier clavier etc. Chansons issues du répertoire francophone où la ville devient ce park aux mille-et-une attractions, où l’on traîne les pieds et les guiboles, où l’on s’assoit 5minutes sur un banc avec toi, où l’on lit sur les murs écaillés des graffitis, où leur banlieue n’a pas les yeux bleus, où qui peut nous dire quand ça finit, qui peut nous dire quand ça commence: l’enfance. Entre autres… *Fabulous Trobadors, Olivia Ruiz, Renaud, Pierre Perret, Michel Fugain, Juliette Gréco. Durée : 1h / Tout public Réservation en ligne Chansons issues du répertoire francophone où la ville devient ce park aux mille-et-une attractions Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

