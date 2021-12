Traversée Baïkal, expédition de Julie Monière Cosmopolis, 10 décembre 2021, Nantes.

Traversée Baïkal, expédition de Julie Monière

du vendredi 10 décembre au dimanche 9 janvier 2022 à Cosmopolis

**Exposition photographique de Lionel Thillet et Julie Monière** En février 2020, Julie Monière traverse seule et en autonomie totale le lac Baïkal sur presque 700 km. L’exposition retrace cette expédition au contact de la nature dans son expression la plus spectaculaire. **Julie Monière** Camerawoman et photographe de la nature sauvage, Julie parcourt le monde depuis plus de 20 ans à la découverte de nouvelles cultures et paysages. Diplômée de biologie, elle réalise des documentaires et films pour la télévision (BBC, Disney…) Appréciant particulièrement les contrées éloignées et enneigées, Julie a passé deux étés polaires sur le tournage d’un film sur l’Antarctique. **Lionel Thillet** Réalisateur et cadreur, Lionel travaille depuis 20 ans dans des environnements très éclectiques.Sur les traces de Julie, Lionel nous fait découvrir l’environnement mystique et sauvage du lac Baïkal.

Entrée libre. Pass sanitaire à présenter à l’accueil.

Photographies de Lionel Thillet et Julie Monière

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



