2022-09-04 08:00:00 – 2022-09-04 20:00:00

3ème éditio nLe parcours, organisé par le CASCA, sous la responsabilité de la Mairie de La Baule, avec le concours du CNBPP et du CKPCA consiste en une traversée à la nage d’environ 3,6 kilomètres entre l’île des Evens et la plage de La Baule-Escoublac (avenue de Saumur) (confère le plan ci-dessous). Le 700m Découverte emprunte la fin du parcours du 5000m, le long de la plage. Le départ sera donné au niveau des bouées de retour dans la bande des 300m. Cette manifestation n’est pas une course, il n’y a pas de classement officiel. Son objectif est d’offrir la possibilité à de bons nageurs de découvrir la nage en mer. et peut-être de se lancer dans La Traversée à l’avenir. La sécurité des participants est assurée par les bateaux du CNBPP (Cercle Nautique La Baule, Le Pouliguen, Pornichet) et par les kayaks de l’association CKPCA (Canoë Kayak Presqu’île Côte d’Amour). Pour plus d’information : Par mail, casca-plongee.laposte.net Par courrier, 16 avenue des Glaïeuls, 44500 La Baule

casca.plongee@laposte.net +33 6 33 19 12 62 https://casca-plongee.jimdo.com/

