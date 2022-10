Traversée

Traversée



2023-05-25 – 2023-05-25 Théâtre par la compagnie Infini.

Depuis toujours, Nour vit avec sa mère adoptive, Youmna, dans le cocon de leur petite maison. Elles partagent une langue qui n’appartient qu’à elles, la langue des signes et le secret qu’un jour la véritable mère de Nour écrira pour dire à Nour de la rejoindre. Nour devra partir dans un pays où la vie sera meilleure, où elle pourra aller à l’école, apprendre un métier et devenir femme. Un jour effectivement, une lettre arrive et Nour doit quitter sa vie, elle doit traverser. Elle emporte une petite boite que lui confie Youmna en lui disant de ne l’ouvrir qu’un jour heureux, le premier jour de sa vie de femme. Déguisée en garçon, elle va de passeur en passeur, elle traverse le monde. À la fin de la pièce, lorsqu’elle a trouvé place dans une nouvelle vie, lorsqu’elle a des papiers pour aller et venir, Nour ouvre enfin la boite. Dedans, il y a une lettre de Youmna lui disant que sa véritable mère, c’est elle, Youmna. C’est Youmna qu’elle quitte, le périple qu’elle fait et son chemin pour devenir femme que Nour nous

raconte tout au long du texte.

Tout public, dès 8 ans Traversée est publié à l’École des loisirs en 2013. dernière mise à jour : 2022-09-28 par

