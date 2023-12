MARY CANDIES- MUSIQUE ET DANSE Traverse de Colombiers Béziers, 17 mars 2024, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:00:00

fin : 2024-03-17

Spectacle Féerique, fluorescent et parfumé, avec déjà plus de 50.000 spectateurs en France et en Belgique. Mary Candies est un spectacle avec une mise en scène sublimée par des diffusions de parfums qui vous plongent dans une expérience immersive et qui éveillera tous vos sens.

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



