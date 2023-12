PIERRE THEVENOUX- HUMOUR Traverse de Colombiers Béziers, 15 mars 2024, Béziers.

Béziers

15 mars 2024, 20:30

fin : 2024-03-15

Humoriste français talentueux Pierre Thevenoux qui a séduit le public avec ses spectacles hilarants et ses performances sur scène inoubliables. Grâce à un mélange unique d’auto-dérision, d’observation et d’interaction avec le public, il capture l’essence de la comédie moderne tout en restant fidèle à ses racines .Abordant des sujets variés tels que l’amour, les relations et les défis du quotidien, le tout avec une touche d’humour corrosif. Payant. Sur réservation

Traverse de Colombiers, Béziers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



