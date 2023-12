FLASHDANCE- MUSIQUE ET DANSE Traverse de Colombiers Béziers, 10 mars 2024, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 14:00:00

fin : 2024-03-10

Ce film à succès qui fête ses 40 ans, revient au devant de la scène pour une tournée dans toute la France. Cette comédie musicale reprend tous les hits dance des année 80 en racontant l’inoubliable histoire d’Alex, danseuse la nuit dans un bar et ouvrière dans une aciérie le jour, rêvant un jour de devenir une star de danse. Plus de 20 danseurs et danseuses vous feront vibrer au son des meilleurs titres de ce film.

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



