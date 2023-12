THAÏS- L’HYMNE A LA JOIE- HUMOUR Traverse de Colombiers Béziers, 1 mars 2024, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:00:00

fin : 2024-03-01

Vous vous êtes déjà dit « ça n’arrive qu’à moi »? Thaïs aussi!!, du coup cela fait déjà deux, et puis toi et toi aussi et tous ceux qui sont seuls. Thaïs dans ce one woman show se présente en jeune fille d’aujourd’hui qui fumé un paquet par jour malgré son asthme et multiplie les réveils à la gueule de bois, pilule du lendemain. Spectacle qui mêle stand up et personnages. Et puis du chant et de la danse.

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



