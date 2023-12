THEATRE- LE CLAN DES DIVORCEES Traverse de Colombiers Béziers, 14 février 2024, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:30:00

fin : 2024-02-14

Stéphanie d’Humily, bourgeoise qui vient de quitter son mari, berger ardéchois, pour s’installer à Paris et changer de vie trouve son appartement trop grand et décide de chercher deux colocataires. Elle rencontre deux autres femmes divorcées: Brigitte, la rurale et Mary Bybowl, l’anglaise un peu délurée. Avec leurs caractères et statuts sociaux différents, ces trois femmes en se soutenant vont traverser cette épreuve ensemble. Rire garanti et pur moment de bonheur. Payant , sur réservation.

EUR.

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE