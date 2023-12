FERIA D’HIVER DU VILLAGE 3EME MI-TEMPS Traverse de Colombiers Béziers, 11 février 2024, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 11:00:00

fin : 2024-02-11 18:00:00

Concert, diffusion matchs de rugby, Dj’s, jeux gonflables, défilé de mode, entrée gratuite.

Première féria d’hiver de Béziers, 2 jours de fêtes!

Concerts avec : DUO OR & YAN – RICOUNE – KIKO

DUO NON STOP – KOMPAS

Restauration avec le traiteur LES SAVOURIES

Diffusions des matchs de rugby pour le tournoi des 6 nations:

Samedi 10 à 15h15 : Ecosse-France

Samedi 10 à 17h45 : Angletere – Pays de Galle

Dimanche 11 à 16h00 : Irlande – Italie

Également DJ’s – Peñas – jeux gonflables pour les pitchous avec TERRALAND

Animation Nicolas Fabiani RTS

Défilé de mode avec WE ARE SELECT

Stand textile et souvenir : BZS

Entrée gratuite

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-11 par OT BEZIERS MEDITERRANEE