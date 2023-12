LE LAC DES CYGNES, THE UKRAINIAN NATIONAL BALLET Traverse de Colombiers Béziers, 4 février 2024, Béziers.

Béziers Hérault

Début : 2024-02-04 16:00:00

fin : 2024-02-04

Ballet le plus représentez au monde et l’un des ballet les plus populaire de l’histoire. Réservation obligatoire.

Dans sa propriété de Kamenca, alors qu’il organisé un spectacle à l’aide de cygnes sculptés dans le bois pour ses nièces, Tchaikovski (1840-1893) eu l’idée du Lac des Cygnes. Se servant de légendes anciennes nordiques,, il crée ce ballet blanc grâce à de jeunes filles transformées en cygnes par un redoutable maléfice. Une oeuvre restée incomprise malgré la mélancolie et la douceur qu’elle diffuse. C’est Marius Petipa maître de ballet et chorégraphe qui lui donna sa propre lecture chorégraphique en 1895.

« Le Lac des Cygnes » est le ballet le plus représenté au monde et reste l’un des ballets les plus populaires de l’histoire. Ce classique mythique est interprété grâce à 22 danseurs de cette troupe ukrainienne d’excellence.

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



