LES SOULIERS ROUGES – SPECTACLE MUSICAL DE MARC LAVOINE ET FABRICE ABOULKER Traverse de Colombiers Béziers, 27 janvier 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

Inspiré du conte de Hans Andersen, le spectacle de Marc Lavoine et Fabrice Aboulker vous entrainent dans une féérie musicale à ne pas manquer! Payant – Réservation à l’office de tourisme Béziers Méditerranée..

2024-01-27 15:30:00 fin : 2024-01-27 . EUR.

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Inspired by Hans Andersen’s fairy tale, Marc Lavoine and Fabrice Aboulker’s show will take you into a musical enchantment you won’t want to miss! Paying – Book at Béziers Méditerranée tourist office.

Inspirado en el cuento de Hans Andersen, el espectáculo de Marc Lavoine y Fabrice Aboulker es un cuento musical que no se puede perder De pago – Reserve en la Oficina de Turismo de Béziers Méditerranée.

Inspiriert von Hans Andersens Märchen entführen Sie Marc Lavoine und Fabrice Aboulker in eine märchenhafte musikalische Welt, die Sie nicht verpassen sollten Kostenpflichtig – Reservierung bei der Touristeninformation Béziers Méditerranée.

