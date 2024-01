FÊTE DE LA ST VINCENT -PATRON DES VIGNERONS traverse de colombiers Béziers, jeudi 25 janvier 2024.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 19:00:00

fin : 2024-01-25 23:59:00

Célébration du patron des vignerons avec dégustatons de vins IGP des coteaux de Béziers, animation musicales, food truck sur place et messe célébrée par l’archiprêtre à l’église St Jude à 18h. Entrée 5€ +1 verre + 3 dégustations

Venez célébrer le patron des vignerons et déguster les vins IGP des coteaux de Béziers, animation musicale et restauration sur place, messe célébrée par l’archiprêtre à l’église St Jude à 18h.

Entrée payante + 1 verre + 3 dégustations

EUR.

traverse de colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-05 par OT BEZIERS MEDITERRANEE