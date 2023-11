ROLAND MAGDANE – MA FEMME ET MOI Traverse de Colombiers Béziers, 21 janvier 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

Roland Magdane nous parle de sa vie privée et de son intimité…et c’est du délire! De sa première nuit torride avec sa femme, en passant par les anniversaires de mariages, les week-end en amoureux mais également les questionnements sur la nouvelle génération, vous comprendrez enfin pourquoi l’artiste est fou! Payant – Réservation à l’office de tourisme Béziers Méditerranée..

2024-01-21 16:00:00 fin : 2024-01-21 . EUR.

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Roland Magdane talks to us about his private life and intimacy…and it’s wild! From his first torrid night with his wife, to wedding anniversaries, romantic weekends and questions about the new generation, you’ll finally understand why the artist is crazy! Charge – Book at Béziers Méditerranée tourist office.

Roland Magdane nos habla de su vida privada y su intimidad… ¡y es salvaje! Desde su primera noche tórrida con su mujer, pasando por aniversarios de boda, fines de semana románticos y preguntas sobre la nueva generación, ¡por fin entenderá por qué el artista está loco! Precio – Reserva en la Oficina de Turismo de Béziers Méditerranée.

Roland Magdane erzählt uns von seinem Privatleben und seiner Intimität… und das ist der Wahnsinn! Von der ersten heißen Nacht mit seiner Frau über Hochzeitstage und Wochenenden zu zweit bis hin zu Fragen über die neue Generation werden Sie endlich verstehen, warum der Künstler verrückt ist Kostenpflichtig – Reservierung bei der Touristeninformation Béziers Méditerranée.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT BEZIERS MEDITERRANEE