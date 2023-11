DAVID VOINSON Traverse de Colombiers Béziers, 20 janvier 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

Malgré son air sûr de lui, David se demande s’il ne rate pas l’essentiel. Il explore au fil du spectacle, les contradictions de sa génération, sans cesse à la croisée des chemins. Payant – Réservation à l’office de tourisme Béziers Méditerranée..

2024-01-20 20:30:00 fin : 2024-01-20 . EUR.

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Despite his air of self-confidence, David wonders if he?s missing the point. Throughout the show, he explores the contradictions of his generation, constantly at the crossroads. Paying – Reservations at Béziers Méditerranée tourist office.

A pesar de su aire de confianza en sí mismo, David se pregunta si no estará perdiendo el norte. A lo largo del espectáculo, explora las contradicciones de su generación, constantemente en la encrucijada. De pago – Reserve en la Oficina de Turismo de Béziers Méditerranée.

Trotz seines selbstbewussten Auftretens fragt sich David, ob er nicht das Wesentliche verpasst. Im Laufe des Stücks erkundet er die Widersprüche seiner Generation, die ständig an einem Scheideweg steht. Kostenpflichtig – Reservierung bei der Touristeninformation Béziers Méditerranée.

