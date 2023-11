LE CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE – BÉZIERS Traverse de Colombiers Béziers, 13 janvier 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

L’Ecole de Musique Moderne vous invite à son concert des élèves. Venez découvrir ses artistes !

Sur réservation..

2024-01-13 19:30:00 fin : 2024-01-13 . .

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Ecole de Musique Moderne invites you to its students’ concert. Come and discover its artists!

Reservations required.

La Escuela de Música Moderna le invita al concierto de sus alumnos. ¡Venga a descubrir a sus artistas!

Reserva obligatoria.

Die Ecole de Musique Moderne lädt Sie zu ihrem Schülerkonzert ein. Kommen Sie und entdecken Sie ihre Künstler!

Mit Reservierung.

