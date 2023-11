RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE – ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers Béziers, 31 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Venez célébrer le passage à la nouvelle année avec l’Orchestre Laurent Comtat et les Savouries Traiteur ! Retrouvez un menu d’exception proposant une expérience gustative intense, et profitez d’un spectacle festif époustouflant qui vous fera voyager dans les années 70-80. Réservation obligatoire..

2023-12-31 20:00:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Celebrate the new year with the Laurent Comtat Orchestra and Savouries Traiteur! Enjoy an exceptional menu offering an intense taste experience, and a breathtaking festive show that will take you back to the 70s and 80s. Reservations required.

¡Venga a celebrar la llegada del nuevo año con la Orquesta Laurent Comtat y Savouries Traiteur! Disfrute de un menú excepcional que le ofrecerá una experiencia gustativa intensa, y de un espectáculo festivo impresionante que le transportará a los años 70 y 80. Imprescindible reservar.

Feiern Sie den Jahreswechsel mit dem Orchestre Laurent Comtat und dem Savouries Traiteur! Freuen Sie sich auf ein außergewöhnliches Menü, das ein intensives Geschmackserlebnis bietet, und genießen Sie ein atemberaubendes Festspektakel, das Sie in die 70er und 80er Jahre zurückversetzt. Reservierung erforderlich.

