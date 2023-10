LE CIRQUE D’UKRAINE SUR GLACE – LE ROYAUME DES GLACES Traverse de Colombiers Béziers, 21 décembre 2023, Béziers.

Le nouveau spectacle du Cirque d’Ukraine, « Le Royaume des Glaces » vous fera vivre deux heures de rires, d’émotions et de bonheur grâce à d’incroyables numéros réalisés sur patins: cordes à sauter, jonglages, monocycles mais également cirque et clowns! Payant – Réservation à l’Office de Tourisme..

Cirque d’Ukraine’s new show, « Le Royaume des Glaces », will bring you two hours of laughter, emotion and happiness, thanks to incredible acts performed on skates: skipping ropes, juggling, unicycles, but also circus and clowns! Paying – Book at the Tourist Office.

El nuevo espectáculo del Cirque d’Ukraine, « Le Royaume des Glaces », le regalará dos horas de risas, emoción y alegría gracias a increíbles números realizados sobre patines: cuerdas para saltar, malabares, monociclos, ¡pero también circo y payasos! De pago – Reserve en la Oficina de Turismo.

Die neue Show des Cirque d’Ukraine, « Le Royaume des Glaces », wird Sie zwei Stunden lang mit unglaublichen Nummern auf Schlittschuhen zum Lachen bringen: Seilspringen, Jonglieren, Einradfahren, aber auch Zirkus und Clowns! Kostenpflichtig – Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

