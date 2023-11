SORTIE D’ALBUM – SOPHIE LES BAS BLEUS Traverse de Colombiers Béziers, 20 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

À l’occasion de la sortie de leur premier album, venez (re)découvrir le groupe Sophie les bas bleus!

Avec des textes engagés, parfois lourds, le duo de femmes cherche à sensibiliser sur les violences sexistes et sexuelles mais sur des mélodies entrainantes, pour fédérer et vous faire danser!.

2023-12-20 20:00:00 fin : 2023-12-20 . EUR.

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



To mark the release of their debut album, come and (re)discover Sophie les bas bleus!

With committed, sometimes heavy-handed lyrics, the women’s duo aim to raise awareness of sexist and sexual violence, but set to catchy melodies that will get you dancing!

Con motivo del lanzamiento de su álbum de debut, venga a (re)descubrir a Sophie les bas bleus

Este dúo de mujeres utiliza letras comprometidas y a veces contundentes para concienciar sobre la violencia sexista y sexual, pero con melodías alegres que te harán bailar

Anlässlich der Veröffentlichung ihres ersten Albums können Sie die Gruppe Sophie les bas bleus (wieder) entdecken!

Mit engagierten, manchmal schweren Texten will das Frauenduo auf sexistische und sexuelle Gewalt aufmerksam machen, aber mit mitreißenden Melodien, um die Menschen zu vereinen und zum Tanzen zu bringen

