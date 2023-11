FESTIVAL DE LA MAGIE Traverse de Colombiers Béziers, 16 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Grâce à sa programmation exigeante et aux artistes magiciens mondialement primés, le Festival représentent les différents courants magiques et se fait un point d’honneur à rendre populaire et intergénérationnel ce spectacle qui vous émerveillera durant près de deux heures! Payant – Réservation conseillée.

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 . EUR.

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Thanks to its demanding program and its world-renowned magicians, the Festival represents the different currents of magic and makes it a point of honor to make this show popular and intergenerational, which will amaze you for nearly two hours! Paying – Reservations recommended

Gracias a su exigente programación y a sus magos de renombre mundial, el Festival representa las diferentes corrientes de la magia y se esfuerza por hacer de este espectáculo algo popular e intergeneracional. ¡Se asombrará durante casi dos horas! De pago – Se recomienda reservar

Mit seinem anspruchsvollen Programm und seinen preisgekrönten Zauberkünstlern repräsentiert das Festival die verschiedenen magischen Strömungen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Spektakel, das Sie fast zwei Stunden lang in Staunen versetzen wird, populär und generationenübergreifend zu machen! Kostenpflichtig – Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-10-30 par OT BEZIERS MEDITERRANEE