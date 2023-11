COMPLET – NAÏM – SPECTACLE Traverse de Colombiers Béziers, 9 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

///COMPLET///Mais comment passe-t-on d’ingénieur à humoriste? Cette question, c’est celle que l’on pose régulièrement à Naïm depuis qu’il a décidé de quitter le monde obscur des « tronches de la classe », de la pression subie et du système pour vivre de sa passion, la scène. Sur scène, il nous parle de sa reconversion des maths aux vannes.

Payant – Réservation conseillée.

2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



///COMPLET///But how does one go from engineer to humorist? This is the question Naïm has been asked on a regular basis ever since he decided to leave the obscure world of « classics », pressure and the system to make a living from his passion, the stage. On stage, he tells us about his conversion from maths to comedy.

Paying – Booking recommended

///COMPLET///Pero, ¿cómo se pasa de ingeniero a cómico? Esa es la pregunta que Naïm se hace con regularidad desde que decidió abandonar el oscuro mundo de los « clásicos », la presión y el sistema para ganarse la vida con su pasión, el escenario. Sobre el escenario, nos habla de su conversión de las matemáticas a la comedia.

De pago – Se recomienda reservar

///COMPLET/// Aber wie wird man vom Ingenieur zum Komiker? Diese Frage wird Naïm regelmäßig gestellt, seit er sich entschieden hat, die dunkle Welt der « Klassenkameraden », des Drucks und des Systems zu verlassen, um von seiner Leidenschaft, der Bühne, zu leben. Auf der Bühne erzählt er uns von seiner Umschulung von der Mathematik auf die Ventiltechnik.

Kostenpflichtig – Reservierung empfohlen

