POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE – THÉÂTRE Traverse de Colombiers Béziers, 8 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Organisatrice de mariage, Jeanne travaille d’arrache-pied mais les dettes s’accumulent. Embauchée avec son assistant pour un mariage chic, elle compte bien dessus pour rebondir mais c’est sans compter sur la mystérieuse disparition de son staff! Avec Rebecca Hampton et Booder. Payant – Réservation conseillée..

2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Jeanne is a hard-working wedding planner, but her debts are piling up. Hired with her assistant for a fancy wedding, she’s counting on it to bounce back, but she can’t count on the mysterious disappearance of her staff! With Rebecca Hampton and Booder. Paying – Reservations recommended.

Jeanne es una organizadora de bodas muy trabajadora, pero sus deudas se acumulan. Contratada con su ayudante para una boda de lujo, cuenta con que se recupere, ¡pero eso sin contar con la misteriosa desaparición de su personal! Con Rebecca Hampton y Booder. De pago – Se recomienda reservar.

Jeanne, eine Hochzeitsplanerin, arbeitet hart, aber die Schulden häufen sich. Als sie mit ihrem Assistenten für eine schicke Hochzeit angestellt wird, will sie wieder auf die Beine kommen, aber sie hat nicht mit dem mysteriösen Verschwinden ihrer Mitarbeiter gerechnet Mit Rebecca Hampton und Booder. Kostenpflichtig – Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT BEZIERS MEDITERRANEE