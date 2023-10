LA GALERIE – CIRQUE Traverse de Colombiers Béziers, 5 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Dans un décor évoquant une galerie d’art, la compagnie québécoise de renommée mondiale présente une forme hybride mêlant disciplines circassiennes et arts visuels. Une musicienne électrisante et sept acrobates « disjonctés » s’emparent d’une exposition monochrome et dans un élan créatif, la transforment en une explosion de couleurs! Par la compagnie Machine de Cirque. Réservation conseillée..

2023-12-05 20:30:00

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



In a setting reminiscent of an art gallery, the world-renowned Quebec company presents a hybrid form combining circus disciplines and the visual arts. An electrifying musician and seven « crazy » acrobats take over a monochrome exhibition and, in a burst of creativity, transform it into an explosion of color! By Machine de Cirque. Reservations recommended.

En un escenario que recuerda a una galería de arte, la compañía quebequesa de renombre mundial presenta una forma híbrida que combina las disciplinas circenses y las artes visuales. Un músico electrizante y siete acróbatas « locos » se apoderan de una exposición monocroma y, en un arranque de creatividad, la transforman en una explosión de color A cargo de Machine de Cirque. Se recomienda reservar.

In einem Dekor, das an eine Kunstgalerie erinnert, präsentiert das weltberühmte Ensemble aus Quebec eine Hybridform, die Zirkusdisziplinen und visuelle Künste miteinander verbindet. Eine elektrisierende Musikerin und sieben « verrückte » Akrobaten erobern eine monochrome Ausstellung und verwandeln sie in eine Explosion der Farben! Von der Kompanie Machine de Cirque. Reservierung empfohlen.

