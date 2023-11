SELLIG – ÉPISODE 6 Traverse de Colombiers Béziers, 3 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Sellig est de retour et va encore plus loin dans l’exploration de notre quotidien. Avec un humour piquant et une précision diabolique, il décortique des situations en apparence banales mais qui se révèleront en réalité bien plus complexes. Payant – Réservation conseillée..

2023-12-03 18:00:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Sellig is back, and takes his exploration of everyday life even further. With piquant humor and diabolical precision, he dissects seemingly banal situations that turn out to be far more complex. Charge – Reservations recommended.

Sellig ha vuelto y lleva aún más lejos su exploración de la vida cotidiana. Con humor picante y precisión diabólica, disecciona situaciones aparentemente banales que resultan ser mucho más complejas. Se recomienda reservar con antelación.

Sellig ist wieder da und geht bei der Erforschung unseres Alltags noch einen Schritt weiter. Mit pikantem Humor und teuflischer Präzision zerlegt er scheinbar banale Situationen, die sich in Wirklichkeit als viel komplexer erweisen. Kostenpflichtig – Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT BEZIERS MEDITERRANEE