CASSE NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE DU THÉÂTRE NATIONAL DE BULGARIE Traverse de Colombiers Béziers, 2 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Le chef d’œuvre musical et chorégraphique « Casse-noisette » est de retour pour émerveiller les petits et les grands. Sublimé par la musique de Piotr Tchaikovski, ce conte de fée sera interprété par un orchestre live. Avec des costumes magnifiques et des chorégraphies variées, retrouvez l’atmosphère des fêtes le temps d’un merveilleux spectacle. Payant – Réservation conseillée..

2023-12-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The musical and choreographic masterpiece « The Nutcracker » is back to amaze young and old alike. Enhanced by the music of Pyotr Tchaikovsky, this fairy tale will be performed by a live orchestra. With magnificent costumes and a variety of choreographies, you’ll rediscover the atmosphere of the festive season in this marvelous show. Charge – Reservations recommended.

La obra maestra musical y coreográfica « El Cascanueces » vuelve para asombrar a grandes y pequeños. Realzado por la música de Piotr Chaikovski, este cuento de hadas será interpretado por una orquesta en directo. Con magníficos trajes y una gran variedad de coreografías, podrá revivir el ambiente de las fiestas en este maravilloso espectáculo. De pago – Se recomienda reservar.

Das musikalische und choreografische Meisterwerk « Der Nussknacker » ist wieder da, um Groß und Klein in Staunen zu versetzen. Dieses Märchen, das durch die Musik von Pjotr Tschaikowski veredelt wurde, wird von einem Live-Orchester aufgeführt. Mit wunderschönen Kostümen und abwechslungsreichen Choreographien können Sie die Atmosphäre der Festtage für die Dauer einer wunderbaren Show wiederfinden. Kostenpflichtig – Reservierung wird empfohlen.

