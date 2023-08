FÊTE DE LA BIÈRE 2023 Traverse de Colombiers Béziers, 23 septembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

De nouveau, la Fête de la Bière revient pour vous régaler ! Dans la salle Zinga Zanga, 4 brasseurs seront au rendez-vous. Retrouvez Le Grand Loup, Alaryk, La Gorge Fraîche et Kiss’wing ainsi que leurs bières artisanales dans une ambiance détente.

Vous aurez également la possibilité de vous restaurer sur place..

2023-09-23 11:00:00 fin : 2023-09-23 23:00:00. EUR.

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Once again, the Fête de la Bière returns to delight you! In the Zinga Zanga hall, 4 brewers will be on hand. Le Grand Loup, Alaryk, La Gorge Fraîche and Kiss’wing will be on hand to serve you their craft beers in a relaxed atmosphere.

You’ll also be able to eat in the restaurant.

Un año más, la Fête de la Bière vuelve para deleitarle 4 cerveceros estarán presentes en la sala Zinga Zanga. Le Grand Loup, Alaryk, La Gorge Fraîche y Kiss’wing presentarán sus cervezas artesanales en un ambiente distendido.

También podrá comer en el restaurante.

Das Bierfest ist wieder da, um Sie zu verwöhnen! Im Saal Zinga Zanga werden 4 Brauereien anwesend sein. Treffen Sie Le Grand Loup, Alaryk, La Gorge Fraîche und Kiss’wing sowie ihre handwerklich gebrauten Biere in einer entspannten Atmosphäre.

Sie haben auch die Möglichkeit, sich vor Ort zu verpflegen.

