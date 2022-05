Traverse ! 2022

2022-07-19 – 2022-07-24 La 4e édition du Festival Traverse ! se tiendra du 19 au 24 juillet 2022 sur le Haut Val de Sèvre. Il sera organisé par un collectif, composé d'associations, d'artistes et des collectivités participantes qui choisissent d'unir leurs compétences. Fort de son identité basée sur l'itinérance, Traverse ! cheminera sur 7 communes du territoire. Une commune recevra le « village Traverse ! » autour duquel se concentreront plusieurs spectacles. La programmation est en cours de construction. Le festival souhaite réaffirmer son ancrage au territoire et aux arts de la parole.

