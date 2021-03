Traverse ! 2021, 8 juin 2021-8 juin 2021, Pamproux.

Traverse ! 2021 2021-06-08 – 2021-06-13

Pamproux Deux-Sèvres Pamproux

Festival des arts de la parole en Haut Val de Sèvre, Traverse ! est une invitation à sortir des sentiers battus organisé par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et la cie La Volige-Nicolas Bonneau.

La programmation sera éclectique et riche avec de l’itinérance, midi chez l’habitant, les Transversales en fin d’après-midi et le spectacle en soirée.

L’ouverture le 8 juin est confiée à la musicienne Chloé Lacan.

Le stage de conte avec les Foyers ruraux sera animé par Amélie Armao. Le collectage nourri pendant l’année sera restitué lors d’une représentation sous chapiteau. Un dimanche en famille le 13 juin conclura le festival. David Delabrosse et trois musiciens emmèneront le public avec Ego le cachalot, concert décalé pour enfants malicieux et parents enthousiastes.

CCHVS