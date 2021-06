Bordeaux La Grande Poste Bordeaux, Gironde Travers de sport La Grande Poste Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Le but de cette création est d’offrir au public une promenade de santé, ludique et décapante, à travers de nombreux sports (cyclisme, foot, tennis, surf …) faisant partie de notre mémoire collective.

Tarif plein : 20€ / Tarif réduit : 16€

« Travers de sports » est un spectacle tous terrains et tous terroirs destiné à muscler… les zygomatiques des spectateurs. La Grande Poste 7 rue du palais gallien 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Centre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-17T20:00:00 2021-06-17T21:30:00;2021-06-18T20:00:00 2021-06-18T21:30:00;2021-06-19T20:00:00 2021-06-19T21:30:00

